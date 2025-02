Louis Vuitton, nouveau partenaire luxe du Real Madrid

Bernard Pérez.

Selon Relevo, le Real Madrid continue d’étendre son influence bien au-delà des terrains de football. Après avoir collaboré avec la maison italienne Zegna depuis 2022, le club madrilène a officialisé un partenariat avec Louis Vuitton, qui devient ainsi son « Official Luxury Travelwear Partner », soit son fournisseur officiel de fringues de voyage.

Voyager léger ?

Ce changement s’inscrit dans la stratégie du Real Madrid de renforcer son image prestigieuse et son positionnement haut de gamme. Le club, qui attire déjà les plus grandes stars du football mondial, franchit une nouvelle étape en s’associant à l’une des maisons de luxe les plus emblématiques. Désormais, lors de leurs déplacements, Vinícius, Bellingham et leurs coéquipiers troqueront les costumes de Zegna contre des créations signées Louis Vuitton.

Cette alliance s’inscrit également dans une dynamique plus large du groupe LVMH, dirigé par la famille Arnault. Déjà impliqué dans le football avec le rachat de la majorité des parts du Paris FC en 2023, le groupe de luxe poursuit son ancrage dans l’univers du ballon rond. Jude Bellingham, l’une des figures de proue du Real Madrid, illustre parfaitement cette fusion entre sport et mode. Déjà « Ami de la Maison » chez Louis Vuitton, le joueur anglais avait attiré tous les regards lors des derniers Prix Laureus en arborant un costume de la marque française.

Ils font des bas de contention chez Vuitton ?

