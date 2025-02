Kylian Mbappé forfait pour la Coupe du Roi

La joue n’a pas dégonflé.

Opéré d’une dent de sagesse en début de semaine, Kylian Mbappé n’était pas sûr de commencer titulaire ce mercredi soir lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi contre la Real Sociedad, à San Sebastián. Malgré un Carlo Ancelotti assurant sa présence dans le groupe ce mardi, l’attaquant français ne jouera pas tout court.

Remplacé dans le groupe par une pépite du Castilla

Il est bel et bien absent de la liste des 20 joueurs madrilènes qui effectuent ce mercredi le déplacement au Pays basque. Le staff des Merengues a finalement décidé de laisser Mbappé au repos et de le préserver avant un déplacement à Séville pour affronter le Betis samedi, tout comme Thibaut Courtois et Federico Valverde.

Sans ses trois cadres ce mercredi, le Real Madrid a décidé de remplacer numériquement Mbappé par le jeune attaquant Gonzalo García, qui casse tout cette saison avec le Castilla en D3 espagnole (21 buts en 23 matchs). Ce même Gonzalo, qui compte trois titularisations avec l’équipe une du Real Madrid, avait inscrit son premier but en pro lors du précédent tour de Coupe du Roi. Et pas n’importe lequel puisqu’il avait donné la victoire à Madrid dans le temps additionnel face à Leganés (victoire 3-2 à Bernabeú).

Un futur concurrent des Galactiques madrilènes ?

