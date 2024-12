L'Inter se rapproche du sommet de la Serie A

Inter 3-1 Parme

Buts : Dimarco (40e), Barella (53e), Thuram (66e) // Darmian CSC (81e)

Les doigts dans le nez.

L’Inter s’est facilement débarrassé de Parme vendredi en ouverture de la 15e journée de Serie A (3-1). Federico Dimarco a posé les fondations de ce succès avant la mi-temps (1-0, 40e). Nicolò Barella a ensuite enfoncé le clou (2-0, 53e). Marcus Thuram, déjà auteur d’un doublé contre le Hellas Vérone le 23 novembre, a eu le mot de la fin en signant son dixième but de la saison en Serie A (3-0, 66e). L’attaquant des Bleus n’est plus qu’à deux pions du virtuel capocannoniere, Mateo Retegui, et l’Inter à un petit point du leader, Naples. Seul accroc : le CSC de Matteo Darmian qui a privé les Nerazzurri d’un 12e clean-sheet en 19 matchs cette saison (3-1, 81e).

Bon courage à Leverkusen pour faire sauter le verrou mardi.

