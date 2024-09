Florian Thauvin offre le trône de Serie A à l'Udinese

Parme 2-3 Udinese

Buts : Del Prato (2e) & Bonny (43e) pour les Gialloblù // Lucca (49e) & Thauvin (68e, 77e) pour les Bianconeri

Expulsion : M. Keita (73e) pour les Gialloblù

La vie est belle pour Florian Thauvin, de l’autre côté des Alpes.

Alors que son Udinese était mené d’un but à 25 minutes du terme, ce lundi sur la pelouse de Parme, le capitaine des Bianconeri a pris ses responsabilités et inscrit deux buts de raccroc, en l’espace de neuf minutes (68e et 77e minutes), pour offrir la victoire à son équipe (2-3). Entre les deux, le Français avait en plus provoqué l’expulsion de Mandela Keita, à la 73e.

<iframe loading="lazy" title="PARMA-UDINESE 2-3 | HIGHLIGHTS | Thauvin’s double sends Udinese top of the table! | Serie A 2024/25" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/uCKAigQrYXk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Les troisième et quatrième buts en cinq matchs cette saison pour Flotov (toutes compétitions confondues), évidemment homme du match, et le troisième succès en championnat pour l’Udinese, en tête de la Serie A à l’issue de cette quatrième journée, avec dix points.

Didier ?

