Pronostic Parme Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Udinese enchaîne à Parme

Parme a retrouvé l’élite italienne cette saison après plusieurs années passées dans les échelons inférieurs. La formation parmesane a en effet remporté la Serie B en terminant en tête devant le Côme de Fàbregas. Les Gialloblu connaissent logiquement une entame délicate. Pour leur début officiel lors de ce nouvel exercice, les hommes de Pecchia se sont inclinés face à Palerme en Coupe d’Italie. Ensuite, en championnat, Parme a obtenu un bon nul face à la Fiorentina, récente finaliste de la Coference League, avant de signer un exploit à domicile en prenant le dessus sur l’AC Milan (2-1) de Fonseca. Finalement, les Parmesans ont subi leur premier revers en Serie A contre le Napoli (2-1) en craquant dans le temps additionnel avec 2 buts concédés coup sur coup. Lors de cette rencontre, l’international japonais Suzuki a été exclu et manquera donc la réception de l’Udinese.

En face, le club frioulan a lutté pour son maintien la saison dernière et s’en est sorti lors des dernières journées. Cette frayeur a certainement réveillé l’Udinese qui réalise une excellente entame. Après avoir logiquement dominé Avellino en Coupe d’Italie, les Bianconeri ont signé un bon nul face à Bologne, 4e du dernier exercice. Ensuite, les partenaires de Florian Thauvin ont profité de deux réceptions consécutives pour dominer la Lazio et Côme. Le Français a été nommé capitaine de sa formation et réalise une belle entame. Sur cette lancée, l’Udinese devrait au moins accrocher le nul face à Parme, mais le partage est bien possible face à des Parmesans qui ont également bien débuté.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Milan et la Lazio battus