Gerard Deulofeu se retrouve sans club

Deux ans de galères.

C’est le poids que Gerard Deulofeu traîne depuis une rupture du ligament croisé subie en 2022 contre Naples. Entre rechutes, opérations et une infection du cartilage, l’Espagnol n’a plus retrouvé le bonheur de fouler une pelouse depuis. Ce lundi, l’ailier catalan et l’Udinese ont annoncé la fin de leur collaboration contractuelle, tout en conservant un lien fort.

L’espoir de rejouer un jour

« Cela fait deux ans que je me bats contre quelque chose qui va presque au-delà de la biologie. Mais je vais mieux qu’il y a quelques mois. L’Udinese m’a toujours soutenu et attendu, cela a beaucoup de valeur pour moi », a confié Deulofeu à Sky Sports. S’il tourne une page, l’ancien du Barça n’écarte pas un retour dans le Frioul : « Si je joue à nouveau un jour, ce sera avec ce maillot. » L’Udinese a également salué l’état d’esprit du joueur et réaffirmé son soutien.

🖤🤍 Sempre con te, @gerardeulofeu! Due anni di lotta, forza e speranza. Gerard Deulofeu è e sarà sempre parte della nostra famiglia bianconera. 🙏 Ti aspettiamo a braccia aperte, Geri. Questa è casa tua.@SkySport pic.twitter.com/fM7cmRDNbm — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 16, 2025

Une rupture sur le papier, mais certainement pas dans les cœurs.

Le gardien de l’Udinese au cœur d’une enquête après avoir parié sur son carton jaune