Blessé depuis un an et demi, Deulofeu quitte l’Udinese... mais reste au club

À jamais un crack de la Masia, comme Bojan Krkić et Martín Montoya.

Aucun match cette saison, seize en Serie A la saison dernière : la carrière de Gerard Deulofeu, 30 ans et joueur de l’Udinese depuis 2020, est à l’arrêt depuis son opération du genou. « Je ne ferai pas partie de l’équipe de l’Udinese au début de la saison 2024-2025, a expliqué l’ailier espagnol sur Instagram. C’est une décision consensuelle que nous avons prise avec le club afin de continuer à me consacrer à mon rétablissement de la meilleure façon possible. »

Mais l’espoir demeure : « Ensemble, nous avons décidé que lorsque je serai rétabli à 100 % dans les prochains mois, il sera temps de revenir dans l’équipe, continue-t-il. Cela ne veut pas dire que je ne continuerai pas à rester proche, à soutenir mes coéquipiers et à travailler – avec le soutien du club – à mon rétablissement, toujours avec l’objectif de rejouer dans notre stade avec nos supporters. Mon évolution est très positive. Chaque jour, je me sens mieux et je me rapproche un peu plus de ce que j’aime le plus : jouer au football. »

Le club italien, 15e cette saison en Serie A, s’est réorganisé pour la saison 2024-2025. Il sera entraîné par Kosta Runjaić, arrivé à la place de Fabio Cannavaro.

