Udinese ne conserve pas Fabio Cannavaro et annonce sa nouvelle direction sportive

L’effet Cannavaro n’aura pas suffi.

Udinese lance les hostilités de son mercato avec un changement de direction sportive autour de la nomination de son nouvel entraîneur Kosta Runjaić. Le technicien de 53 ans rejoint le banc du 15e de Serie A en lieu et place du champion du monde 2006 Fabio Cannavaro, arrivé en avril dernier mais non prolongé par le club. Après une décennie sur les bancs allemands, Runjaić s’est fait connaître en Pologne où il a notamment remporté la Coupe de Pologne avec le Legia Varsovie en 2023.

L’organigramme de l’Udinese est également modifié avec les nominations de Gianluca Nani en tant que nouveau directeur sportif et celle de Gökhan Inler au poste de responsable du secteur technique. L’ancien capitaine de la Nati avait raccroché les crampons au printemps dernier et retrouve ainsi le club dans lequel il a évolué entre 2007 et 2011. The Athletic précise que Gianluca Nani occupera un double rôle à Watford et à l’Udinese dans le cadre d’un remaniement de la direction des deux clubs de la famille Pozzo en Angleterre et en Italie.

Suffisant pour ramener le club dans le top 10 ?

