Un champion du monde italien sur le banc de l’Udinese

Changement dans la dernière ligne droite.

L’Udinese a annoncé ce lundi se séparer de son entraîneur, Gabriele Cioffi. Depuis son arrivée sur le banc des Friulani le 25 octobre dernier, l’équipe n’a remporté que quatre rencontres toutes compétitions confondues. Les Bianconeri sont aujourd’hui à la lutte pour le maintien à la dix-septième de Serie A, un cauchemar pour ce club qui évolue au sein de l’élite du football transalpin depuis la saison 1979-1980.

Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour connaître le nom de son remplaçant, et c’est une légende du football italien qui a été choisie. Fabio Cannavaro, 50 ans et aujourd’hui sans club, prendra en effet la relève de Cioffi jusqu’à la fin de saison. Il débutera le 25 avril prochain, avec les dix-huit dernières minutes du match contre la Roma à terminer, la rencontre ayant été arrêtée prématurément il y a une semaine. En tant qu’entraîneur, le Ballon d’or 2006 a connu quelques expériences en Chine et en Arabie saoudite, avant de tenter un passage aussi court que décevant du côté de Benevento, lanterne rouge de Serie A la saison dernière.

Entre les reconversions de Grosso, Gattuso ou Pippo Inzaghi, on ne peut pas dire qu’avoir un champion du monde 2006 en tant que coach soit un gage de qualité.