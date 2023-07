Toute parole de Ballon d’Or est à prendre au pied de la lettre.

9 juillet 2006, Stade Olympique de Berlin, cela vous rappelle quelque chose ? Cela fait 17 ans et un jour désormais. Une soirée douloureuse qui avait pourtant si bien commencé : la plus belle des panenka dès les premières minutes de jeu qui faisait bondir de son fauteuil Jacques Chirac, puis l’égalisation de Marco Materazzi, la luxation de l’épaule de Zizou, son coup de boule et le péno de David Trezeguet sur la barre transversale de Gianluigi Buffon…

Pourtant, selon Fabio Cannavaro, qui fut le premier à soulever la Coupe du monde 2006 à la fin du match, le constat n’est pas si simple. Dans un entretien accordé à Team Serie A, l’ancien défenseur italien confie qu’il était des plus méfiant dès l’avant-match : « Quand nous sommes allés donner la main aux Français, à cet instant j’ai eu peur ». Et c’est un homme qui a joué avec Gennaro Gattuso et Andrea Pirlo qui le dit. Avant de continuer : « S’ils étaient plus forts que nous sur le papier ? Bien sûr qu’ils l’étaient ! Tant sur le plan physique que technique. »

Car malgré des doutes sur la forme du groupe et une nervosité durant les phases de poule, l’équipe de France avait changé de visage dès les 8èmes de finale de cette Coupe du monde. Avec un Zidane ensorcelé pour sa dernière danse et qui dribblait tout ce qu’il voyait, suivi d’une arrière-garde Claude Makélélé – Patrick Vieira plus forte et soudée que jamais… Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos, Ronaldinho, Luís Figo et même Cristiano Ronaldo peuvent encore en témoigner.

On ne peut qu’approuver, mais avec une pointe de regret.

