Youssouf Fofana revient sur la finale du Mondial : «  On a vu qu'on était plus forts un peu trop tard »

Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas remué le couteau dans la plaie, non ?

Interrogé par de jeunes lecteurs de So Foot Club au sujet de la dernière finale de Coupe du monde face à l’Argentine, Youssouf Fofana a évoqué les regrets de l’équipe après la défaite. « On méritait de gagner par rapport au match, parce qu’on est remontés, a expliqué le Monégasque. Mais pour une finale, nous avons mal commencé quand même. Nous avons ensuite haussé notre niveau de jeu, et on a vu qu’on était plus forts, mais on l’a vu un peu trop tard. »

Le milieu de terrain, entré en jeu lors de la prolongation, a aussi évoqué l’ambiance qui régnait dans le vestiaire à la pause, alors que les Bleus étaient menés de deux buts au tableau d’affichage. « On essayait d’écouter ceux qui étaient sur le terrain, d’aller dans leur sens, de les réconforter, de leur dire : « T’as raison, c’est comme ça qu’il faut faire », détaille Fofana. Je vais donner un faux exemple : j’allais voir Lucas Hernandez pour lui dire « T’as raison », puis j’allais voir Marcus Thuram pour lui dire la même chose, même si les deux pouvaient dire des trucs opposés. C’était juste pour qu’ils aient un peu de confiance. »

→ Les confidences de Youssouf Fofana à nos lecteurs sont à retrouver dans le dernier numéro de So Foot Club, en kiosque depuis ce jeudi.

