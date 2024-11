La FIFA débloque 50 millions de dollars avec le Qatar pour des projets sociaux

*Roulements de tambours*

La FIFA a annoncé avec trompettes un fonds de 50 millions de dollars, histoire de montrer qu’elle n’est pas si méchante que ça. En partenariat avec le Qatar – hôte contesté de la Coupe du monde 2022 – ainsi qu’avec l’OMS, l’OMC et le HCR (mais sans SDM ni PNL), ce pactole vise à soutenir les réfugiés, améliorer la santé et l’éducation, et même chasser les chaleurs extrêmes, selon Devdiscourse.

Gianni, ce bienfaiteur

Innocent tel un enfant, Gianni Infantino, président de la FIFA, a présenté ce fonds comme une avancée majeure : 50 millions, soit 1% des revenus commerciaux de la Coupe du monde 2022 (dix années de salaire de Gianni), dédiés à des causes humanitaires. Enfin une fois où « les 1 % » jouent en faveur de l’humanité. Mais vu les milliards générés par l’événement, difficile de ne pas trouver l’effort un peu… symbolique.

Parmi les projets, la FIFA s’engage à soutenir Beat the Heat, un programme de l’OMS pour protéger les populations vulnérables des vagues de chaleur. Un titre qui claque, surtout quand Amnesty International rappelle que six ouvriers ont trouvé la mort après avoir bossé des heures tabassés par le soleil et les 40 degrés au Qatar. Le fonds promet aussi de renforcer l’accès des réfugiés aux services essentiels, l’accès aux femmes à l’entrepreneuriat numérique et le centre de formation qatari, l’Aspire Academy du Qatar, afin de détecter et former des jeunes talents du ballon rond dans les régions défavorisées.

Ce fonds de 50 millions est présenté alors que le monde commence à scruter l’Arabie saoudite, candidate pour 2034, et qui semble suivre le chemin du Qatar concernant les droits des travailleurs.

