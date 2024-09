Villeroux : « On en rêvait en cachette »

« Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment phénoménal ! »

La star de l’équipe de France de cécifoot Frédéric Villeroux n’a pas manqué son rendez-vous avec l’histoire samedi soir. Buteur dans le temps réglementaire, l’enchanteur des Bleus a ensuite transformé le tir au but du titre paralympique en finale contre l’Argentine. Un rêve éveillé. « C’est une émotion énorme. En plus, je ne suis pas un tireur de penaltys, je préfère conduire le ballon et tirer en mouvement, glissait-il après le sacre. Mais le coach (Toussaint Akpweh) m’a dit : “Tu es capitaine, tu vas tirer le troisième tir au but.” J’ai eu un très grand doute, je me suis senti seul. […] Je suis parti sur une valeur plus sûre avec le coup de pied à gauche, et ça a fonctionné. »

Médaillée d’argent à Londres en 2012, l’équipe de France n’était jamais montée sur la plus haute marche du podium aux Jeux paralympiques. « On a commencé à y croire quand on a battu les Chinois, les vice-champions du monde (en phase de groupes). C’était énorme, poursuit Villeroux. On est là grâce à notre victoire contre la Chine. On en rêvait en cachette, pour nous on était plus faibles que les autres, on est amateurs, alors que les autres sont professionnels. Mais on savait qu’on pouvait faire quelque chose avec le public. Mais aller gagner la médaille d’or… On a réalisé un rêve. »

Et le plus beau, c’est qu’il a été partagé.

L’équipe de France de cécifoot mate l’Argentine et s’offre l’or à la maison