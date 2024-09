L’équipe de France de cécifoot mate l’Argentine et s’offre l’or à la maison

Œil pour œil.

L’équipe de France est devenue championne paralympique de cécifoot ce samedi à domicile au terme d’une finale étouffante contre l’Argentine (1-1, 3-2 TAB). L’inégalable Frédéric Villeroux a ouvert le score en gratifiant le public du stade Tour Eiffel d’un numéro de soliste dont il a le secret. Son troisième but du tournoi, ce qui en fait le meilleur artificier de la compétition – à égalité avec le Brésilien Nonato.

#Paris2024 | 🔥🇫🇷 BUUUUUUUUUT !!! L'OUVERTURE DU SCORE INCROYABLE DE FRÉDÉRIC VILLEROUX ! 💪 À trois minutes de la mi-temps, les Bleus prennent les devants. 📺 Suivez les #JeuxParalympiques en direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/AFvSHm6Pqu — francetvsport (@francetvsport) September 7, 2024

Les Bleus ont malheureusement encaissé un but casquette dans la foulée, sur le coup d’envoi, Maximiliano Espinillo glissant alors le ballon entre les jambes du gardien tricolore Alessandro Bartolomucci. Le titre s’est donc joué aux tirs au but, comme au Qatar en 2022… Martin Baron a joué avec les nerfs du public en marquant avec l’aide de la barre transversale. Bartolomucci, lui, a répondu présent en repoussant la troisième tentative argentine, et Villeroux a marqué dans la foulée pour libérer le stade. La 74e médaille de la délégation française, et la 19e en or.

Pour l’éternité.

Philippe Diallo sur le chant argentin : « C’est la France qui est attaquée »