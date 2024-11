Soupçons de paris truqués après la titularisation d’un streamer argentin

Quand la titularisation d’un streamer se transforme en une affaire de paris truqués.

Plus d’une semaine après la polémique autour du streamer Spreen, titularisé pour une minute de jeu en championnat d’Argentine, le média local TyC Sports a dévoilé quelques informations alors qu’une enquête est actuellement ouverte à l’encontre du streamer, de son vrai nom Iván Buhajeruk, et de l’entraîneur du Deportivo Riestra, Cristian Fabbiani, par le parquet spécialisé dans les jeux de hasard de Buenos Aires. Et pour cause. Après avoir constaté des paris suspects anormalement élevés, les sites de paris sportifs légaux ont décidé de ne pas verser l’argent aux parieurs en question, considérant qu’ils « disposaient d’informations privilégiées ».

Des sommes inhabituelles misées

Selon TyC Sports, ce soir-là, 48 millions de pesos (l’équivalent de 45 000 euros) ont été misés sur le remplacement de Spreen à la mi-temps, « un chiffre inhabituel pour ce type de prédiction », assure un spécialiste au média argentin. Afin d’en savoir plus sur ces paris suspects, plusieurs joueurs du club de première division argentine ont été convoqués par le parquet, notamment le capitaine, Milton Céliz, mais aussi l’attaquant Gustavo Fernández, dit « Tortuga », qui a remplacé le streamer une bonne minute après le coup d’envoi. Mais ce n’est pas tout, Agustín Bouzat et Gustavo Quinteros, respectivement capitaine et entraîneur de Vélez, l’adversaire de Riestra dans cette rencontre polémique, vont eux aussi être auditionnés pour établir ou non la complicité du club adverse.

Le début d’une longue affaire.

