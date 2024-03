Quatre joueurs de Vélez Sársfield accusés de viol

Comme rapporté par le quotidien AS, pas moins de quatre joueurs du Vélez Sársfield sont suspectés d’avoir violé collectivement une jeune femme de 24 ans, dans la nuit du 2 au 3 mars. Celle-ci a raconté être montée dans une chambre de l’hôtel Hilton de San Miguel de Tucumán où le Vélez était en déplacement la semaine passée pour y affronter le club local de l’Atlético.

Là-bas, elle aurait été droguée par Abiel Osorio, José Florentín, Braian Cufré et Sebastián Sosa, avant d’être jetée sur un lit et d’être sexuellement agressée. Après avoir retrouvé ses esprits et être rentrée en taxi, elle a ensuite porté plainte. Sur ses réseaux, le club du quartier Liniers a déclaré avoir pris acte de la plainte pour abus sexuel, tout en affirmant se tenir à disposition de la justice pour déterminer au mieux les responsabilités de chacun. Les quatre individus ont d’ores et déjà été exclus du groupe, en attendant la conclusion de l’enquête.

