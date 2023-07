Diego Godín va prendre sa retraite

Le Cholismo n’est pas mort, mais il perd une légende.

Dimanche, Diego Godín chaussera les crampons pour la dernière fois de sa longue carrière. Un an après son arrivée à Vélez Sarsfield, en provenance de l’Atletico Mineiro, avec pour objectif – réussi – de se remettre au niveau pour la Coupe du monde avec l’Uruguay, il tourne la page à 37 ans. « Diego a décidé que dimanche serait son dernier match. Ensuite, il retournera en Uruguay et ne jouera plus », a indiqué une source du club à l’AFP. Avant ces deux dernières piges sud-américaines, le défenseur central avait marqué le football européen. Révélé à Villarreal, il sera ensuite, durant neuf ans, l’un des fers de lance de l’Atlético de Madrid conquérant. Sous les ordres de Diego Simeone, il garnit son armoire à trophées avec, notamment, deux titres en Ligue Europa, en plus des deux finales de Ligue des Champions, et un en Liga. Vainqueur de la Copa America 2011 avec la Celeste, il sera ensuite la capitaine emblématique d’une génération emmenée par Luis Suárez et Edinson Cavani.

