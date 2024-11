Après le match d’un streamer en D1 Argentine, des joueurs de la sélection critiquent l’initiative

AT le Mercredi 13 Novembre à 12:42 Article modifié le Mercredi 13 Novembre à 13:25

Ça se mérite, le haut niveau.

Ce lundi, une scène qui n’aurait jamais dû exister a bel et bien vu le jour en première division argentine : un streamer a été titularisé avec l’équipe du Deportivo Riestra, lors d’une rencontre de championnat. Aligné en pointe de l’attaque, le dénommé Spreen a gambadé une petite minute sur la pelouse, avant d’être finalement remplacé. Problème : la boutade n’a pas vraiment fait rire les acteurs du foot argentin.

Un mauvais message pour la jeune génération

En plus des critiques du vétéran Juan Sebastián Verón, qualifiant le projet d’un « manque de respect total pour le football », plusieurs champions du monde 2022 ont montré leur indignation. « Je ne pense pas que ce soit le bon message. Il m’a fallu beaucoup de temps pour jouer en première division et ce n’est pas comme ça qu’on y arrive, déplore le bagarreur Rodrigo de Paul, en plein rassemblement avec l’Argentine. Il faut travailler, faire des efforts, tomber et recommencer. »

Un mauvais signal pour la jeunesse que pointe également Leandro Paredes : « Jouer un match de première division demande beaucoup de sacrifices. Ce genre de choses, c’est mauvais. Ce n’est pas bien d’envoyer ce type de message. » Entre-temps, le Deportivo Riestra s’est excusé sur son compte X. « À aucun moment nous n’avions l’intention de manquer de respect au Vélez Sársfield, ni au football argentin de manière générale », assure le club dans son communiqué. Une initiative qui pourrait découler sur une sanction du comité d’éthique de la fédération argentine.

La définition du bad buzz.

Un streamer titularisé en première division argentine