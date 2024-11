La famille Arnault officiellement actionnaire majoritaire du PFC

Le suspense était insoutenable.

Quelques jours après la présentation de son nouveau projet par Antoine Arnault, le Paris FC a annoncé la « finalisation de son évolution actionnariale » ce vendredi. En d’autres termes, le club parisien officialise la famille Arnault, via son holding Agache Sports, comme son nouvel actionnaire majoritaire, à hauteur de 52,4%. Également nouvel arrivant dans le club, Red Bull possédera de son côté 10,6% des parts, tandis qu’Alter Paris, dirigé par Pierre Ferracci, confirmé dans ses fonctions de président du PFC, conserve 29,8%.

Des objectifs ambitieux

Le club, leader de Ligue 2, a annoncé par ailleurs la mise en place d’un nouveau conseil d’administration. Son président, Pierre Ferracci, s’est réjoui de « cette étape » pour son club, qui « se donne les moyens d’afficher des objectifs ambitieux ». « Sans brûler les étapes, en respectant son identité et ses valeurs et en s’appuyant sur un bassin francilien dont on connaît le potentiel, le Paris FC va continuer sa progression », a-t-il précisé.

Maintenant, on attend la nomination de Jürgen Klopp.

