Le Red Star perd son gardien sur blessure

La fameuse double-peine.

Touché à la jambe le week-end dernier lors de la claque subie à Pau lors de la 14e journée de Ligue 2 (4-1), Quentin Beunardeau souffrirait d’une rupture partielle d’un ligament croisé du genou, selon les informations du Parisien. Si le gardien de but de 30 ans devrait être écarté des terrains pendant au moins trois mois, le club audonien n’a pour sa part pas encore communiqué sur la blessure de son dernier rempart, vice-champion d’Europe des moins de 19 ans en 2013 aux côtés des Benzia, Rabiot ou encore Martial.

Robin Riesser (Strasbourg) en approche ?

Toujours selon les informations du quotidien, le Red Star devrait se mettre en quête d’une solution de repli pour le poste de gardien de but, et songerait à recruter le jeune gardien strasbourgeois Robin Riesser (19 ans), prêté l’année dernière par le RCSA à Dijon, lui qui avait raté l’épopée olympique des Bleuets cet été à cause d’une blessure au bras.

Robin bientôt dans les bois du Red Star ?

