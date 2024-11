Un doublé de Cristiano Ronaldo offre la victoire à Al-Nassr

Et non, il n’est toujours pas à la retraite.

Pour le plus grand bonheur de ses supporters et de son portefeuille, Cristiano Ronaldo, 39 ans, continue de fouler les pelouses… et de trouer les filets adverses. Ce vendredi, le Portugais quintuple Ballon d’Or a offert la victoire à Al-Nassr face à Damac (2-0) en inscrivant un doublé, dont le premier but sur penalty. Avec un match de plus que Al-Ittihad, leader, et Al-Hilal, 2e, son club est troisième du championnat saoudien.

915 buts en carrière

Mais l’important de la soirée, ce sont donc les deux nouveaux buts de CR7 qui porte désormais à 915 son nombre de buts inscrits toutes équipes confondues depuis le début de sa carrière. S’il a assuré il y a quelques jours ne pas être « obnubilé » par la barre symbolique des 1000 buts, l’ancien attaquant du Real Madrid s’en rapproche chaque match un peu plus. C’est en septembre dernier qu’il avait atteint le palier des 900 alors qu’il jouait avec le maillot du Portugal. Encore plusieurs mois (et des buts) et Ronaldo pourrait donc achever sa carrière en apothéose avec ce chiffre monstrueux.

Juste pour ça, on voudrait qu’il ne raccroche pas ses crampons tout de suite.

