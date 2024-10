Cristiano Ronaldo est (encore) le joueur le mieux payé de la planète football

Lui non plus, tu lui parles pas d’âge.

Le magazine économique Forbes a comme chaque année publié le classement des footballeurs les mieux payés de la planète, tous revenus confondus : sans surprises, Cristiano Ronaldo reste à 39 ans en tête d’un classement qu’il domine depuis plusieurs années, avec des revenus cumulés estimés à 285 millions de dollars. Il bat ainsi son propre record de 2023 (260 millions), et devance son éternel rival Lionel Messi (37 ans) et ses 135 millions de dollars cumulés. Le brésilien Neymar (32 ans) complète le podium, le magazine estimant à 110 millions de dollars ses revenus sur l’année.

Deux Français au pied du podium

On retrouve aux dix premières places de ce classement quatre joueurs du championnat saoudien, le nouvel eldorado du football mondial, ainsi que trois joueurs du championnat anglais et deux du championnat espagnol, Lionel Messi étant lui le seul représentant du championnat américain. Les Français Karim Benzema (Al Ittihad) et Kylian Mbappé (Real Madrid) occupent les quatrième et cinquième places de ce classement, avec respectivement 104 et 90 millions de dollars de gains sur l’année. Erling Haaland, Vinicius Jr, Mohamed Salah, Sadio Mané et Kevin de Bruyne venant compléter ce classement, le magazine Forbes ne manque pas de souligner que réunis, les dix joueurs les mieux payés ont accumulé un montant record de 983 millions de dollars sur l’année.



