Cristiano Ronaldo assure ne pas être obnubilé par la barre des 1000 buts

Pourquoi penser aux 1000 buts quand on peut penser aux 1200 ?

Auteur d’un doublé contre la Pologne jeudi soir, Cristiano Ronaldo a porté son total à 910 buts en carrière. Mais ne comptez pas sur le quintuple Ballon d’or pour être obnubilé par la barre symbolique des 1000 caramels en carrière, qui le ferait encore un peu plus entrer dans la légende. « Les 1000 buts, ça n’a aucune importance pour moi. Bien sûr, vous voulez toujours faire l’histoire, mais je ne me concentre pas sur ce record pour le moment, a-t-il affirmé après la rencontre, sans cacher qu’il commençait à réfléchir à la fin de son parcours. Je prépare ma retraite et elle arrivera dans un ou deux ans. Il faut profiter du moment présent et du football. […] Je vais avoir 40 ans, il faut que je sois calme et que j’en profite. Et ce que j’aime le plus, c’est jouer pour l’équipe nationale. » L’homme aux plus de 200 sélections avec la Seleção aura l’occasion de défendre à nouveau les couleurs du Portugal au printemps, en quarts de finale de cette Ligue des nations. Avant une dernière Coupe du monde en 2026 ?

Avouez qu’un 1000e but en finale pour la première étoile de son pays, ça aurait de la gueule.

