Pep Guardiola ne veut pas penser à la course au titre

Pep Guardiola ne veut pas encore s’arracher les cheveux qu’il n’a plus.

À deux jours du choc face à Liverpool, leader de Premier League avec 8 points d’avance sur son club, l’entraîneur de Manchester City a bien sûr été interrogé au sujet de la course au titre en conférence de presse. Le Catalan de 53 ans a assuré que « dans la situation dans laquelle » se trouve son club, « il n’est pas réaliste de penser aux gros objectifs ». « Nous devons penser au prochain match le plus tôt possible afin de nous donner une bonne dynamique pour continuer », a-t-il poursuivi à propos des Reds, « très en forme ».

Deux dynamiques différentes

L’entraîneur catalan, qui vient de prolonger avec les Skyblues, a toutefois confié qu’à cette période de l’année, il ne pense jamais à la course au titre, quelle que soit l’avance ou non des Cityzens au classement : « Même dans les bonnes situations que nous avons connues par le passé, en novembre et décembre, il n’était pas très réaliste de penser à remporter le titre à ce moment-là. » Même si Pep Guardiola sait que « ce sera difficile contre une équipe qui n’a perdu qu’un seul match », une victoire contre Liverpool pourrait relancer la machine.

Mais un septième match consécutif sans victoire, ça commencerait quand même à jouer sur le moral.

