Futsal : La France finit par déposer les armes contre l’Argentine

Vous avez dit « bête noire » ?

Ce jeudi, au terme d’un duel âpre, l’équipe de France a fini par s’incliner contre l’Argentine (2-3), en demi-finales du Mondial de futsal, disputé en Ouzbékistan. Face aux derniers vice-champions du monde, les Bleus ont très rapidement concédé l’ouverture du score, sur un penalty de Kevin Arrieta (0-1, 3e). Juste après un exploit de Francis Lokoka dans les buts, Nicolas Menendez a frappé à ras, en pivot, et attrapé le petit filet argentin (1-1, 5e).

Encore et toujours le vice argentin

Les trop nombreuses pertes de balle de l’équipe de France ont continué de déstabiliser l’arrière-garde des Bleus, et l’Argentine a repris les commandes via Angel Claudino, à la réception d’un centre surpuissant de Cristian Borruto vers le second poteau (1-2, 7e). Proches de revenir à hauteur avant l’entracte, les Bleus ont poursuivi sur leur lancée au retour des vestiaires. Sur une nouvelle action de Menendez, Mamadou Touré s’est retrouvé au bon endroit au bon moment pour reprendre la frappe relâchée par le portier ciel et blanc (2-2, 25e). Malgré le pressing tricolore, les Argentins ont usé de vice pour casser le jeu et obtenir des coups de sifflet en leur faveur. Jusqu’à ce coup franc parfaitement botté par Arrieta, pour son doublé (2-3, 37e). Abdessamad Mohammed et Steeve Bendali ont tout tenté pour ramener les Bleus à hauteur une ultime fois, en vain.

Place au match pour la troisième place, face à l’Ukraine, vaincue sur le même score par le Brésil, plus tôt dans la journée.

Villeroux : « On en rêvait en cachette »