Crespo règle ses comptes avec Bielsa

Docteur Marcelo et Mister Bielsa.

L’histoire d’Hernán Crespo avec la sélection argentine n’a rien eu d’un long fleuve tranquille. L’attaquant a presque disparu des radars entre 2004 et 2005 en raison d’une relation tumultueuse avec Marcelo Bielsa. Il s’en est expliqué longuement lors d’un entretien avec Juan Pablo Varsky. « Il ne me respectait pas, lâche-t-il avant de revenir sur son traitement lors du mois de juin 2004 où le vase a débordé. On va au vestiaire, je m’assois. Il vient me parler, je ne vais pas répéter ce qu’il a dit. Il me manque de respect. Je l’ai regardé, il m’a regardé, il a baissé la tête et il est parti. Je suis allé directement aux douches, en criant… Je n’en pouvais plus de cette situation. »

Alors Crespo annonce à son sélectionneur qu’il claque la porte : « Tout ce manque de respect au fil des ans, c’est tellement grave que je vais laisser de côté la plus grande chose qui aurait pu m’arriver dans ma vie, jouer en équipe nationale. Je ne reviendrai plus jamais en équipe nationale tant que vous serez là. Je ne tolérerai pas le manque de respect. » Crespo a fini par réintégrer l’équipe, prenant notamment part à la Coupe du monde 2006, sous les ordres de José Pékerman.

