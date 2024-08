Nouveau rebondissement dans la vente du Ballon d’or de Maradona

Cette affaire risque d’être (très) longue.

Alors que la famille de Diego Maradona avait saisi la justice française mi-mai pour suspendre la mise aux enchères de son Ballon d’or France Football Adidas le 6 juin prochain à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), le tribunal de Nanterre a rejeté cette demande ce jeudi.

Cette décision a été motivée par le fait que les cinq héritiers se sont appuyés uniquement sur des articles de presse de l’époque et qu’« aucune plainte pénale n’aurait été déposée par le footballeur de son vivant », précise la chambre des référés. Propriétaire du trophée, qui aurait été dérobé lors du braquage d’une banque napolitaine en octobre 1989, Adbelhamid B assure avoir acquis ce bien lors d’une vente aux enchères en 2016 « dans un même lot de quincaillerie » et plaide la bonne foi. Gilles Moreu, le représentant de la famille d’« El Pibe de Oro », a assuré que cette dernière allait faire appel, et qu’une plainte pénale sera déposée.

