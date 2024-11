Pronostic Argentine Pérou : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde

L’Argentine fait le job face au Pérou

L’Argentine est devenue la référence mondiale puisqu’en plus de son titre de championne du monde, elle est double tenante du titre de la Copa América. La bande de Scaloni est désormais tournée vers la qualif pour le Mondial 2026 où elle défendra son titre. Actuellement, l’Albiceleste qui domine ce championnat avec 3 points de plus qu’un duo de poursuivants composé de l’Uruguay et de la Colombie. Lors des dernières semaines en revanche, l’Albiceleste a connu plusieurs contre-performances loin de ses bases avec un nul au Venezuela et surtout des revers contre la Colombie et le Paraguay (2-1 la semaine passée). Face à l’Albirroja, Lautaro Martinez avait pourtant ouvert le score, mais la sélection argentine a ensuite craqué. De retour à domicile, les coéquipiers de Messi vont vouloir rectifier le tir.

En face, le Pérou fut présent au Mondial 2018, mais a manqué de peu la qualif en 2022 en s’inclinant lors du barrage contre l’Australie. Pour 2026, la situation semble compromise, puisque Los Incas sont à la peine à l’avant-dernière place du classement avec 5 points de retard sur la place de barragiste. Depuis le début de ces éliminatoires, la sélection péruvienne a seulement remporté une rencontre lors de la réception de l’Uruguay en octobre. Depuis, les Péruviens ont été maîtrisés par le Brésil (4-0) et concédé la semaine passée un nul à domicile face au Chili (0-0), lanterne rouge du groupe. Loin de ses bases, le bilan est maigre avec un point pris lors du nul au Paraguay. En manque de talent, le Pérou compte toujours sur Guerrero, qui reste l’attaquant titulaire de cette sélection malgré ses 40 printemps. Dans cette affiche, l’Argentine ne devrait pas connaître de problèmes pour disposer facilement des Péruviens.

