La comparaison osée de Leo Messi

Rien que ça.

L’Argentine s’est imposée mardi soir au Pérou (0-2) dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026, grâce à un doublé de Lionel Messi. Le capitaine argentin revient de blessure et a une nouvelle fois brillé avec sa sélection. Au micro de TyC Sports après le match, le joueur de l’Inter Miami a tout simplement comparé son équipe nationale à la plus grande équipe dans laquelle il a évolué, sous les ordres d’un certain Pep Guardiola.

« Nous comparer avec Barcelone, qui était la meilleure équipe de l’histoire, c’est beaucoup. Mais je pense que cette équipe en est très proche. […] Dans le jeu, nous grandissons et nous nous libérons. Et depuis la coupe du monde, c’est beaucoup plus le cas. » En attendant, l’Argentine caracole en tête des éliminatoires de la zone Amérique du Sud (avec cinq unités d’avance sur ses poursuivants), et le futur Ballon d’or 2023 possède un nouveau record avec 31 buts inscrits en 63 matches de qualifications à la Coupe du monde (toutes éditions confondues), devant son ancien coéquipier du FC Barcelone Luis Suárez (29 réalisations).

Mais est-ce qu’il marque des doublés de la tête, lui ?

Ángel Di María annonce sa retraite internationale après la Copa América