Pour son premier match avec Miami, Luis Suárez s’offre un doublé en sept minutes

Bon, on repassera sur le niveau de la défense sur le premier but…

Débarqué cet hiver à l’Inter Miami, la maison de retraite officielle des anciens joueurs du FC Barcelone, Luis Suarez n’aura eu besoin que de quatre minutes pour inscrire son premier but en MLS. Face à Orlando, l’Uruguayen a profité d’un bon ballon en retrait de l’Américain Julian Gressel, et d’un marquage en carton, pour ouvrir rapidement le score.

FIRST MLS GOAL FOR LUIS SUAREZ

Sept minutes plus tard, El Pistolero a doublé la mise, à nouveau en combinant avec Gressel. Cette fois, l’ancienne gloire du Barça est l’auteur d’un joli enchaînement. À la demi-heure de jeu, il a même adressé une passe décisive pour Robert Taylor. Tout ça alors que Lionel Messi est également sur la pelouse.

SUAREZ SCORES AGAIN!!

That's a brace in the first 11 minutes. ⚽⚽ pic.twitter.com/y5dsShfiYS

