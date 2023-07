Pronostic Orlando Toronto : Analyse, cotes et prono du match de MLS

Orlando enfonce Toronto

Dans cette dernière ligne droite de la saison en MLS avant les phases finales, la course pour les places qualificatives pour les playoffs bat son plein. Orlando City fait partie de ces équipes pleinement engagées dans cette bataille. Actuellement, la franchise floridienne occupe le dernier ticket qualificatif pour participer directement aux 8es de finale sans passer par un match de barrage. Les Lions possèdent 5 points de plus que leur premier poursuivant. Sur une bonne dynamique, Orlando ne s’est incliné qu’une seule fois lors 10 dernières journées de championnat face à New England Revolution. Le week-end dernier, les hommes d’Oscar Pareja ont pris le dessus sur les Chicago Fire (3-1) avec notamment un doublé de l’Uruguayen Facundo Torres. En plus de Torres, Orlando peut s’appuyer sur d’excellents éléments comme l’attaquant américain McGuire, l’autrichien Kara, l’argentin Ojeda ou le suédois Jansson.

En face, Toronto vit un exercice très compliqué puisqu’il végète à l’avant-dernière place du classement. La franchise canadienne pourrait même être potentiellement dernière puisqu’elle a disputé deux matchs de plus que l’Inter Miami qui accuse 3 points de retard. Dans le dur, les Reds ne comptent qu’une seule victoire lors des 12 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues. De plus, Toronto vient d’encaisser une 3e défaite de rang le week-end dernier sur sa pelouse face à Real Salt Lake (0-1). En déplacement, la franchise canadienne n’a toujours pas remporté la moindre rencontre et affiche seulement 4 matchs nuls en 10 rencontres. La star de cette formation est l’Italien Lorenzo Insigne, arrivé du Napoli. L’ancien international italien peut compter sur le soutien de son compatriote Bernardeschi. Déterminé à consolider sa position, Orlando City devrait infliger un 4e revers de rang au Toronto d’Insigne.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Le sublime corner direct de Bernardeschi avec Toronto