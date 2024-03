Lorenzo Insigne a marqué 100% des buts du Toronto FC

Le bonheur des choses simples.

Vous vous souvenez de Lorenzo Insigne ? Évidemment ! Mais peut-être aviez-vous oublié le transfert de l’Italien à Toronto la saison dernière, tant son premier exercice outre-Atlantique s’est révélé chaotique (4 buts en 20 matchs et pas mal de blessures). Eh bien, en ce début de saison de MLS, c’est tout l’inverse, puisque l’ancien du Napoli a inscrit pas moins de 100% des buts de son équipe. Bon ok, cela représente deux buts et seulement trois matchs (donc deux victoires 1-0 et un vieux 0-0 en prime, faites le calcul), mais quand même, c’est ce qui s’appelle être un facteur X dans la novlangue du football. Dernière preuve en date, un pétard de 25 mètres planté dans la lucarne de Charlotte ce samedi soir (non, ce n’est pas une phrase à double sens, bande de pervers). Même s’il n’a jamais joué en Allemagne, cela n’a pas empêché Insigner d’importer les bundesfrappes chez les Ricains.

Avec sept points au compteur, les Canadiens sont actuellement deuxièmes de la Conférence Est, à égalité avec l’Inter Miami de Lionel Messi, actuel meilleur marqueur du championnat (trois réalisations au compteur).

Rendez-vous au All-Stars Game !

