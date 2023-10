L’incroyable but de Dejaegere en MLS

Zlatanesque.

Lors de la rencontre entre Charlotte et Toronto pour le compte de la 36e journée de MLS, Brecht Dejaegere a probablement marqué ce mercredi soir l’un des buts de l’année au Bank of America Stadium. L’ancien capitaine toulousain s’est illustré en parachevant le succès des siens à la 55e minute d’une magnifique aile de pigeon sur un centre de l’extérieur de son coéquipier Karol Świderski (3-0). Son premier pion sous ses nouvelles couleurs.

Yo @mls we don't need the poll for Goal of the Matchday 🔒 pic.twitter.com/go1JpSq4t0

— Charlotte FC (@CharlotteFC) October 5, 2023