Quand Lorenzo Insigne s’embrouille avec un supporter de Toronto

Décidément, la MLS n’est pas le (Cana)dada de Lorenzo Insigne.

Bon dernier de la Conférence est et sans espoir de pouvoir participer aux play-off, le Toronto FC s’est offert un buzz dont il se serait bien passé. Plutôt discret sur les terrains – quatre buts et quatre passes décisives en dix-neuf apparitions –, Lorenzo Insigne a pourtant réussi à faire parler de lui lors de la rencontre face à Cincinnati (défaite 3-2 de Toronto).

Lorenzo Insigne got into an argument with a TFC fan during tonight’s match against FC Cincinnati 😯#TFCLive pic.twitter.com/515ZOoeAIb

