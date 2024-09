La meilleure buteuse de l’histoire des sélections prendra sa retraite à la fin de la saison

Sainte-Christine !

Christine Sinclair tirera sa révérence à la fin de sa saison avec les Portland Thorns, en NWSL. L’attaquante canadienne de 41 ans devrait disputer son dernier match le 2 novembre prochain. En sélection nationale depuis ses 16 ans, elle est devenue la joueuse la plus capée de l’histoire de son pays, mais aussi la meilleure buteuse de l’histoire des sélections, hommes et femmes confondus, avec 190 pions marqués.

Elle avait mis un terme à sa carrière internationale en décembre 2023, et n’avait pas participé aux JO cet été, où le Canada avait échoué en quarts de finale face à l’Allemagne (0-0, 2 TAB à 4), bien qu’il ait été amputé de six points et malgré la suspension de sa sélectionneuse Bev Priestman.

Christine Sinclair quitte le foot pro avec un palmarès plutôt sympa : une breloque d’or à Tokyo et deux de bronze aux JO, compétition qu’elle a disputée à quatre reprises, soit une de moins que Marta, mais une de plus que Wendie Renard. Elle avait même été porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie de clôture à Londres en 2012. Elle a également participé à six Coupes du monde.

En ajoutant la bagatelle de 14 trophées de joueuse de l’année au Canada, la statue de joueuse de la décennie 2010, et le fait d’être à jamais la première buteuse de l’histoire des Portland Thorns en NWSL, championnat qu’elle a été la première à remporter, en 2013, elle pourra fêter sa quille en toute quiétude.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Christine is the Queen.

Comment les maillots de la Martinique racontent l'histoire de l'île