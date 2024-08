L'Allemagne sort les championnes olympiques en titre du Canada aux tirs au but

Canada 0-0 (2-4 TAB) Allemagne

Un long samedi de football.

Comme les États-Unis et l’Espagne plus tôt dans la journée, l’Allemagne n’a pas réussi à se qualifier dans le temps réglementaire pour les demies du tournoi olympique. Mais le résultat est le même pour les Allemandes qui n’ont (presque) pas tremblées lors de la séance de tirs au but pour venir à bout du Canada – champion olympique à Tokyo – à l’Orange Vélodrome de Marseille. Les Allemandes peuvent remercier leur gardienne Ann-Katrin Berger qui a détourné deux tirs au but – en partant les mains dans le dos – avant d’inscrire elle-même celui de la victoire.

Avant cette séance, les 120 minutes de jeu n’ont pas été riches en occasion. La faute à une maladresse de chaque côté (1 tir cadré pour chaque équipe) malgré de nombreuses occasions de buts. Et ce ne sont pas Schuller, qui a envoyé sa reprise de volée au-dessus (11e), Bulh, qui a manqué son face-à-face avec la portière canadienne Sheridan (18e) , ou Leon qui a buté sur Berger, qui vont dire le contraire (71e). Entrée en jeu, l’Allemande Lohmann a cru sauver les siennes d’un coup de casque mais ce dernier s’est écrasé sur la barre (113e).

La héroïne du jour devait s’appeler Ann-Katrin Berger.

Pronostic Canada Allemagne : Analyse, cotes et prono du quart de finale des JO 2024