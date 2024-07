Vanessa Gilles : « Nous ne sommes pas des tricheuses »

Gilles pas louche.

Victorieuses contre la France dimanche soir au bout d’un match à rallonge (1-2), les Canadiennes peuvent toujours espérer une qualification pour les quarts de finale des Jeux olympiques. Et cela relève du miracle, vu qu’elles ont écopé de six points de pénalité pour cause d’espionnage au drone avant la rencontre. L’héroïne du soir pour les Rouges, Vanessa Gilles, qui a libéré les siennes à la douzième minute du temps additionnel (!), a fait part de son émotion après le match : « Ce qui nous motive, c’est chacune d’entre nous, notre détermination et notre fierté de représenter notre pays quand toute cette merde sort à propos de nos valeurs et de notre représentation en tant que Canadiennes. Ça ne nous ressemble pas. Comme je l’ai déjà dit : nous ne sommes pas des tricheuses, on est des sacrées joueuses, une sacrée équipe, et on l’a prouvé ce soir. »

Vanessa Gilles en larmes après France – Canada 🗣️🇨🇦 : "Nous ne sommes pas des tricheuses. Nous l'avons montré ce soir" #Paris2024 pic.twitter.com/XRXtfQa9fU — Femmes Foot News 📰 (@femmesfootnews) July 28, 2024

Pour rappel, la semaine dernière, le Canada a été épinglé par la Nouvelle-Zélande pour avoir espionné une de leur séance d’entraînement, ce qui a conduit la FIFA à retirer aux Canucks six points, les faisant ainsi débuter le tournoi olympique avec moins trois points. Bev Priestman, qui était censée être la sélectionneuse canadienne pour les Jeux Olympiques, qui avait déjà été suspendue par le comité olympique canadien, a été bannie pour un an par la FIFA, tout comme deux autres personnes de son staff. Mais malgré toute cette agitation, en interne comme dans les médias, les Rouges sont encore dans la course pour une qualification en quarts, et devront à tout prix gagner contre la Colombie le 31 juillet.

Impossible n’est pas Canadienne.

