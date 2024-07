Les Bleues craquent sur le gong face au Canada

Sale soirée pour les Bleues, qui se sont inclinées au bout d'un interminable temps additionnel face au Canada (1-2), ont perdu Pauline Peyraud-Magnin et Wendie Renard sur blessure, et devront encore attendre pour valider leur billet pour les quarts de ces Jeux olympiques.

France 1-2 Canada

Buts : Katoto (42e) pour les Bleues // Fleming (58e) et Gilles (90e+12) pour les Canucks

C’est un match qui laissera peut-être des traces dans la suite de l’aventure olympique des Bleues. En craquant à la 102e minute face au Canada (1-2), ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard, l’équipe de France a laissé passer une énorme occasion de se faciliter la vie, et sera dans l’obligation d’assurer le coup, face à la Nouvelle-Zélande mercredi, pour rejoindre les quarts de finale. Une mission qu’il faudra peut-être réaliser sans deux cadres du groupe, Pauline Peyraud-Magnin et Wendie Renard, sorties sur blessure à Saint-Étienne. Rien ne va plus.

Katoto en forme olympique

Au coup d’envoi, tout démarre pourtant idéalement pour les joueuses de Hervé Renard, qui a décidé de reconduire le même onze de départ à deux exceptions près (Elisa De Almeida et Selma Bacha à la place de Maëlle Lakrar et Sakina Karchaoui). Les Tricolores dominent, tiennent le cuir, mais se montrent un poil timides devant le but. Sandie Toletti intercepte un ballon et lâche une première banderille à vingt mètres des buts, sans inquiéter Kailen Sheridan (6e). Peyraud-Magnin offre ensuite une belle frayeur au public stéphanois, mais sa grosse faute de main sur un centre d’Ashley Lawrence est rattrapée par Griedge Mbock (33e). Frustrée par cette domination stérile, Marie-Antoinette Katoto décide de prendre le jeu à son compte et fait suer trois défenseures adverses avant d’aller chercher les filets canadiens d’une frappe dans l’angle fermé (1-0, 42e). Déjà le troisième but dans le tournoi pour de l’attaquante française, qui permet alors à l’EDF de virer en tête à la pause, et de déjà entrevoir le tour suivant.

#Paris2024 | 🇫🇷 L'ouverture du score des Bleues face au Canada 🤩⚽️ Marie-Antoinette Katoto régale encore une fois après son doublé face à la Colombie lors du premier match 🔥 📺 À suivre en direct ici : https://t.co/kOJfhQ8oPm pic.twitter.com/DdG6qZPpng — francetvsport (@francetvsport) July 28, 2024

Même démasqué, l’espion canadien court encore

Malheureusement, la seconde période n’aura rien à voir avec la première, et les Bleues voient les Canucks ressortir des entrailles de Geoffroy-Guichard avec beaucoup plus d’agressivité. Acculées, les Françaises finissent par craquer sur une nouvelle erreur de PPM, qui repousse un centre dans les pieds de Jessie Fleming, laquelle n’a plus qu’à pousser le cuir au fond (1-1, 58e). La portière de la Juve écope même de la double peine puisque, touchée au visage par les crampons de Mbock sur cette action, elle doit céder sa place à Constance Picaud, sa doublure du FC Fleury 91. Dix minutes plus tard, c’est Wendie Renard qui quitte ses partenaires après une intervention dans les pieds d’Adriana Leon (71e) et provoque quelques maux de tête supplémentaires à son homonyme en survêtement.

#Paris2024 | ⚽️ Le Canada revient au score ! Jessie Fleming profite d'un cafouillage pour pousser le ballon au fond des filets. Touchée dans cette action, la gardienne française Pauline Peyraud-Magnin est sortie sur civière 🤕 📺 À suivre en direct ici :… pic.twitter.com/jMa2MaL7VJ — francetvsport (@francetvsport) July 28, 2024

Les Bleues souffrent jusqu’à la fin du match, font le dos rond autant que possible, et passent même à deux doigts de la victoire mais Katoto bute sur une Sheridan exceptionnelle (90e+9). Et au bout des quinze longues minutes de temps additionnel, Vanessa Gilles vient crucifier les Françaises en jouant les renardes de surface, après une première mine de Jordyn Huitema repoussée par Picaud (1-2, 90e+12). Un miracle pour le Canada, encore en lice pour les quarts malgré son retrait de six points pour une une sombre histoire d’espionnage industriel, et la mise à l’écart de sa sélectionneuse Bev Priestman. La magie de l’olympisme.

#Paris2024 | 🇨🇦 Les Canadiennes assomment les Françaises ⚽️ 2-1 pour le Canada qui valide sa victoire dans les toutes dernières minutes 😬 📺 À suivre en direct ici : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/NHNx0vZrBK — francetvsport (@francetvsport) July 28, 2024

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin (Picaud, 64e) – De Almeida, Mbock, Renard (Lakrar, 72e) , Bacha – Dali, Toletti, Geyoro – Cascarino (Karchaoui, 64e), Katoto, Diani (Henry, 82e). Entraîneur : Hervé Renard.

Canada (3-5-2) : Sheridan – Rose, Gilles, Buchanan – Lawrence, Quinn (Viens, 67e), Fleming, Awujo (Grosso, 90e), Carle (Beckie, 67e) – Prince (Leon, 46e), Huitema. Entraîneur : Andy Spence.

