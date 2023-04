La France réussit son test face au Canada

France 2-1 Canada

Buts : Geyoro (51e), Le Garrec (64e) pour les Bleues // Huitema (71e) pour les Canucks

L’équipe de France d’Hervé Renard s’offre une nouvelle victoire en amical ce mardi et s’impose 2-1 face à un Canada qui se présentera au Mondial avec les mêmes ambitions que les joueuses tricolores dans les prochains mois. Une victoire de prestige, donc, pour les Bleues, qui n’avaient plus mis deux buts aux Canucks depuis le 8 mars 2012 ! C’était le match test à ne pas foirer pour le néo-sélectionneur et l’examen face à une équipe canadienne diminuée obtient la mention « honorable ». Il faudra sûrement faire plus en juillet prochain, notamment offensivement, pour espérer ramener la coupe à la maison. Mais il est difficile de ne pas retenir du positif d’un rassemblement qui ressemblait à de grandes retrouvailles entre joueuses parfois séparées par des conflits les dépassant.

Des occasions jamais tranchantes

La première période fut rythmée d’occasions tricolores mi-figue mi-raisin, dignes d’un « en même temps » macroniste. À la baguette, toujours la même joueuse : Delphine Cascarino, qui a fait la misère à Ashley Lawrence dans son couloir droit. La latérale du PSG était d’ailleurs annoncée forfait pour la rencontre et aurait sans doute préféré passer une autre soirée. La remuante attaquante lyonnaise lance la première demi-occasion française en remettant pour Clara Mateo dans l’axe, qui manque sa reprise (2e). Les Canucks viennent immédiatement tester les réflexes de Constance Picaud, qui remplace Pauline Peyraud-Magnin dans les cages tricolores, sur un beau face-à-face que s’est procuré Christine Sinclair (5e). Un peu fébrile face à la Colombie, Wendie Renard domine cette fois-ci le duel moins physique face à Jordyn Huitema et vient souvent s’interposer pour stopper la progression canadienne (10e). S’ensuit un temps fort français, qui verra Grace Geyoro se projeter et trouver Le Sommer au point de pénalty, sans crainte pour Kailen Sheridan (21e). Puis la jeune Oriane Jean-François prend sa chance d’une frappe rasant la transversale (24e).

Estelle Cascarino avait elle décidé de mettre un peu de piment en perdant une balle assez haute, profitant à Jordyn Huitema, qui bute heureusement sur Constance Picaud en deux temps (31e). Pour faire oublier l’erreur de sa sœur, Delphine Cascarino lance un contre éclair qui aurait pu aboutir si Clara Mateo ne s’était pas posé 1000 questions au moment d’allumer la gardienne rouge (33e). Une occasion symbole de ce manque de tranchant dans le dernier geste, alors qu’Hervé Renard avait aligné les trois remplaçantes lui ayant permis de débloquer le match face à la Colombie vendredi dernier.

Un nouveau retour triomphal

L’entraîneur tricolore avait promis à la mi-temps de « chatouiller un peu plus » les Canadiennes en seconde période et on peut dire qu’il a du flair ! Si le retour des vestiaires est encore rythmé par un centre de Delphine Cascarino pour un coup de tête d’Eugénie Le Sommer dévié en corner (49e), la Lyonnaise finira par (enfin) trouver la faille. Sur un enchaînement inter-extér, la numéro 20 française envoie son 483 747 389e centre dans la surface qui trouve cette fois-ci Grace Geyoro de la tête. Déjà buteuse face à la Colombie, la joueuse du PSG smashe dans les cages de Sheridan, qui ne peut rien faire (1-0, 51e). Signant son retour cinq ans après sa dernière cape, Léa Le Garrec tente elle aussi d’inscrire son nom sur la fiche de match avec un bon coup franc coupé du bout du pied par Wendie Renard au premier poteau (62e). Si Kailen Sheridan s’illustre face à la défenseuse, elle fera une boulette déterminante deux minutes plus tard et offre à la milieu de terrain de Fleury l’occasion de se refaire la cerise en la lobant (2-0, 64e).

Une erreur de gardienne sera aussi à l’origine de la réduction du score canadienne. Impeccable jusque-là, Constance Picaud est à la réception d’une passe en retrait d’Elisa De Almeida, mais la gardienne du PSG relâche le ballon dans les pieds de Jordyn Huitema, qui ne se fait pas prier (2-1, 71e). Les Bleues viennent réconforter la coupable avant de se manger une véritable vague rouge dans la tronche, mais elles ne flanchent pas. Preuve que les quelques problèmes défensifs aperçus lors du premier amical dirigé par Hervé Renard ont été corrigés. C’est d’ailleurs la latérale Selma Bacha qui signe la dernière occasion de la partie sur une lourde frappe enroulée à l’entrée de la surface (87e). Deux matchs, deux victoires et les larmes de Lea Le Garrec au micro de W9 après le match. De joie évidemment. Carton plein.

France (4-3-3) : Picaud – De Almeida, E. Cascarino, Renard, Karchaoui – Geyoro (Dali, 85e), Toletti, Jean-François (Le Garrec, 56e) – D. Cascarino, Le Sommer (Fazer, 75e), Mateo (Bacha, 56e). Sélectionneur : Hervé Renard.

Canada (4-3-3) : Sheridan – Lawrence (Larisey, 75e), Gilles, Rose, Chapman (Collins, 75e) – Schmidt, Fleming, Grosso – Huitema (Viens, 75e), Sinclair (Lacasse, 64e), Leon. Sélectionneuse : Bev Priestman.

