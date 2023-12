La légende canadienne Christine Sinclair prend sa retraite internationale

190 buts plus tard.

La légende du football canadien Christine Sinclair a fait ses adieux à la sélection ce mardi à l’occasion d’un match amical contre l’Australie gagné 1-0 dans le stade olympique de Vancouver, renommé « Christine Sinclair Place » pour l’occasion. La capitaine historique laisse derrière elle 331 capes (dont une première à 16 ans), six coupes du monde, et surtout un record que personne, hommes et femmes confondus, n’est allé chercher : 190 buts sous la tunique des Canucks.

The end of an era 🐐🇨🇦 Christine Sinclair has changed the game immeasurably. 331 international caps. 190 international goals. A legend departs ✨ pic.twitter.com/T99oQVcsJZ — Girls on the Ball (@GirlsontheBall) December 6, 2023

L’attaquante de 40 ans, impliquée sur l’unique but de la rencontre signé Quinn, a cédé sa place à la 59e minute, applaudie par chacune de ses coéquipières. Très émue, l’emblématique numéro 12 a laissé sa place à Sophie Schmidt, deuxième joueuse la plus capée du Canada (226 sélections) qui raccrochait elle aussi ce mardi. Sur Twitter, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a rendu hommage à la « plus grande buteuse du monde » : « Merci de nous avoir inspirés, les contributions que tu as apportées, au soccer et au sport au Canada, seront célébrées pendant longtemps. »

Son héritage est bien plus grand que ces 59 minutes.

Venez voir, on se paie l'Espagne et le Canada !