Christine Sinclair va jouer sa sixième Coupe du monde

Enfin un record que Lionel Messi ne battra pas ?

Ce dimanche, Beverly Priestman a dévoilé la liste des 23 Canadiennes retenues pour se rendre en Australie et en Nouvelle-Zélande, tandis que la Coupe du monde féminine approche à grands pas (20 juillet au 20 août). Parmi les heureuses élues, Christine Sinclair, 40 berges, qui va donc disputer son sixième Mondial, après 2003, 2007, 2011, 2015 et 2019. Comme pour Marta, retenue par le Brésil, la légende aux 315 sélections et 190 buts (bon courage Kylian) va donc battre le record de participation. L’attaquant des Portland Thorns n’a toutefois jamais dépassé les demi-finales.

A 6th FIFA Women's World Cup for the 🐐🇨🇦#WeCAN pic.twitter.com/TygZ1Yal8y — CAN Soccer’s WNT (@CANWNT) July 9, 2023

Elle a donc disputé six des neufs Coupes du monde jamais organisées.

