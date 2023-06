Marta va disputer sa sixième Coupe du monde

Tudo bem.

Marta continue d’écrire sa légende avec le Brésil. L’attaquante vient d’être sélectionnée par Pia Sundhage pour une sixième Coupe du monde dans sa carrière. Depuis 2003, la buteuse a marqué 112 buts en 164 matchs avec les Auriverdes. La joueuse d’Orlando Prime, aux États-Unis, a également été élue six fois meilleure joueuse de l’année par la FIFA en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2018. La Seleção sera dans le groupe F en compagnie, notamment, de la France. Ce match au sommet se déroulera le 29 juillet prochain et sera diffusé sur France Télévisions.

Confira a lista completa das atletas da #SeleçãoFeminina convocadas para a Copa do Mundo. Vamos juntas #PelaPrimeiraEstrela! 🇧🇷 pic.twitter.com/FiURJWfLQu — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 27, 2023

En route vers une première étoile ?

