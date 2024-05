Le conseil lunaire de Marcel Desailly à Kylian Mbappé

The beautiful game c’est bien ça ?

Transparent lors de la défaite du PSG contre Dortmund, Kylian Mbappé prépare certainement déjà ses bagages, à l’heure où l’on attend désormais de savoir quand son arrivée au Real Madrid sera officiellement annoncée. Une signature qui ne devrait pas avoir lieu selon Marcel Desailly, qui conseille au capitaine de l’équipe de France d’aller se remplir les poches en Arabie Saoudite, avant de revenir en Europe au bout d’un an pour préparer la Coupe du monde. « Si l’on pense au business du football, j’irais vers les 350 millions pour un an de l’Arabie Saoudite. Tu reviens la saison prochaine, l’année de la Coupe du Monde, tu n’auras que 26 ans et tu auras joué au football, a lancé le champion du monde 98. Que veut Mbappé? Il veut jouer au football! C’est ce que je pense en tant que businessman ». Pas question toutefois pour Desailly d’entendre que le niveau n’est pas compétitif en Arabie Saoudite puisque, « les stades sont pleins et que les diffuseurs arrivent en masse ». Imparable.

😲 El inesperado consejo de Desailly a Mbappé en TV: "No estoy seguro de que el Madrid sea el lugar perfecto para él. Debería irse a Arabia Saudí" pic.twitter.com/nOq8XKvRXU — MARCA (@marca) May 8, 2024

Auparavant, il avait surtout expliqué que Mbappé ne trouverait pas sa place au Real, car il n’y serait pas la star principale et que son poste est déjà occupé. « Je ne pense pas que ce serait l’endroit idéal pour lui. Il y a déjà Vinicius sur l’aile gauche. Il y a des joueurs qui ont montré de bonnes choses comme Bellingham. Il ne sera pas le joueur numéro 1 comme il le souhaite ». Un besoin d’être l’option principale que l’on peut effectivement incomber aux Français, sans pour autant l’imaginer capable de s’exiler loin du football européen pendant un an.

Desailly lui-même avait pourtant attendu les derniers moments de sa carrière pour s’expatrier au Qatar.