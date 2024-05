Kylian Mbappé achète un tableau de Pelé à plus d'un demi million d'euros

Mbappé a encore pas mal de ressources pour un joueur bientôt sans contrat.

Ce jeudi se tenait le gala de charité du Paris Saint-Germain, une vente aux enchères organisée par la fondation du club et dont les sommes récoltées sont reversées à des œuvres caritatives. Au total, près de 2,7 millions d’euros ont été déboursés pour la bonne cause. Kylian Mbappé a largement apporté sa pierre à l’édifice, puisqu’il a claqué à lui seul près de 520 000 euros… pour un seul objet. Il s’agissait d’un tableau représentant Pelé, réalisé par l’artiste contemporain Alexandre Hopare. La toile, intitulée O Rei (Le Roi en VF), mesure 200×150 centimètres.

Ce record de la soirée a en fait résulté d’un duel à distance avec son ami Achraf Hakimi. D’après Le Parisien, la mise de départ était de 5 000 euros, attirant dans un premier temps six acheteurs différents. Les deux joueurs ont alors commencé à se tirer la bourre pour rafler le tableau, en renchérissant constamment devant une salle aussi bien amusée que médusée. C’est finalement le Kyk’s qui a gagné le jeu de qui a la plus grosse en posant près d’un demi million d’euros sur la table. À titre de comparaison, le précédent record de vente d’Alexandre Hopare était de 83 000 euros.

On sait désormais qui est le plus riche des deux, mais pas encore qui est le plus rapide.