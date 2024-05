Mbappé, une sortie par la toute petite porte

Sa dernière action en Ligue des champions au Parc des Princes restera donc cette tentative désespérée d’obtenir un penalty aux devants de Nico Schlotterbeck dans le temps additionnel, en vain. Qu’importe : il était déjà bien trop tard pour Kylian Mbappé et le PSG, muets pendant 180 minutes face au Borussia Dortmund. Une double confrontation que le star parisienne a traversé comme un fantôme, alternant entre le passable et le franchement mauvais. Très loin des standards attendus pour un joueur d’un tel calibre, surtout quand il se voit offrir une telle opportunité d’amener le club de sa ville en finale de Ligue des champions juste avant de le quitter.

Rase campagne

Kylian Mbappé termine sa saison européenne avec huit réalisations et c’est là tout le paradoxe : en attendant de savoir ce que fera Harry Kane mercredi soir (voire à Wembley dans trois semaines), il pourrait terminer co-meilleur buteur de cette Ligue des champions. Un cache-misère pour celui dont les bonnes prestations se comptent sur les doigts d’une main. Seul son doublé probant à Anoeta lui permet de sauver les apparences, en plus de son seul petit but dans le jeu face au Milan lors de la phase de poules. Pire, depuis son retour de San Sebastian, il ne semble plus avoir de poids réel sur l’attaque parisienne quand retentit la petite musique ; un constat à peine entamé par son doublé à Barcelone (son troisième penalty de la saison et une finition en plusieurs temps à bout portant).

C’est un processus qui est long, mais on a montré à travers cette saison qu’on était capables d’aller loin. Je pense que le club n’est pas loin. Kylian Mbappé

Pour cette dernière devant son public, chauffé à blanc pour l’occasion, le capitaine de l’équipe de France n’aura rien montré d’un leader. Aucune révolte devant la tournure des événements, aucun encouragement ni exemple montré à ses coéquipiers, seulement une résignation de plus en plus palpable au fil des minutes. « On est déçus pour les supporteurs, pour nos proches, mais c’est comme ça. C’est un processus qui est long, mais on a montré à travers cette saison qu’on était capables d’aller loin. Je pense que le club n’est pas loin », est-il venu tenter d’apaiser en zone mixte après la déroute, refusant de s’exprimer sur un avenir déjà écrit. En pointe ou à gauche, son seul mérite à l’issue de cette double confrontation face à un club qui lui réussissait pourtant si bien restera de compter deux des six montants trouvés par les Parisiens. Et qu’importe s’il est loin d’être le seul à ne pas avoir été à la hauteur de l’événement, c’est aussi ça être la star d’une équipe : prendre une large part des critiques quand rien ne va.

Une quête inachevée

Débarqué dans la capitale à la toute fin de l’été 2017 pour remporter une Ligue des champions qu’il avait déjà marqué de son empreinte la saison précédente avec Monaco, Kylian Mbappé a donc échoué dans sa quête. Sa meilleure campagne européenne individuelle jusqu’à présent reste peut-être même celle réalisée sous les couleurs de l’ASM. À part au printemps 2021, entre un triplé au Camp Nou et un doublé à l’Allianz Arena (avant de manquer à l’appel lors de l’élimination à Manchester), le Bondynois aura rarement porté le PSG en Ligue des champions une fois l’hiver venu. Trois petits buts à partir des huitièmes de finale en dehors de cette saison 2020-2021 et de l’actuelle, dont deux face au Real Madrid en 2022, avant d’être abandonné par ses partenaires au Bernabeù.

Le champion du monde a probablement aussi affiché une limite ces derniers mois : privé de joueurs créatifs capables de prendre le jeu à leur compte derrière lui, Vitinha fait office de cache-misère, il perd en influence. Ángel Di María, Neymar ou Lionel Messi partis sous d’autres cieux, il a bien tenté de régulièrement venir combiner plus bas à Newcastle à l’automne ou à nouveau au Westfalenstadion la semaine passée, mais il ne s’agit clairement pas de ses points forts. « Comme ce serait triste qu’un entraîneur ne soit pas aux côtés de ses joueurs après une défaite comme celle-là, un moment aussi délicat », lâchait Luis Enrique en conférence de presse, questionné sur le faible rendement de son atout n°1. Reste que le technicien espagnol le sait : son projet doit désormais suivre son chemin sans lui. L’intéressé atteindra-t-il le Graal à Madrid ? Le PSG pourra-t-il à nouveau jouer la gagne sans lui ? Les réponses à ces questions viendront dans les mois ou plutôt années qui viennent. Pour l’heure, ne reste qu’un goût d’inachevé après ces sept années passées ensemble.