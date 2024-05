La Croatie ira voir le Pape François avant le début de l'Euro

Oh mon dieu !

Vice-championne du monde en 2018 et demi-finaliste en 2022, la Croatie n’a pas encore connu pareille épopée dans un Euro. Les Vatreni n’ont jamais fait mieux qu’un quart de finale, en 1996 et en 2008. Leur préparation commence ce dimanche à Rijeka, et elle a été pensée pour mettre toutes les chances de leur côté. Un premier match amical est programmé le 3 juin face à la Macédoine du Nord, avant un autre à Lisbonne, le 8 juin, contre le Portugal. Au milieu, une délégation de la sélection au damier s’arrêtera… au Vatican, pour recevoir la bénédiction du Pape François. « Cela signifie beaucoup pour nous », a commenté le sélectionneur Zlatko Dalić ce dimanche en conférence de presse.

Surtout quand tu te retrouves dans le groupe de l’Espagne et de l’Italie.