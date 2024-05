Face au suspense pour le titre de champion de Belgique, le trophée arrivera… en hélicoptère !

La carte au trésor, la Pro League belge ou les deux ?

Trois clubs prétendent encore au titre de champion de Belgique avant le dénouement du championnat ce dimanche : Bruges est en pole position avec trois points d’avance, mais l’Union saint-gilloise et Anderlecht peuvent aussi espérer une issue favorable. Comme l’an passé, le trophée arrivera donc… en hélicoptère ! Le patron de la Pro League, Lorin Parys, suivra le multiplex dans les airs et atterrira dans le stade du champion avec le trophée et les médailles. Un dispositif bien utile en 2023, puisque le Royal Antwerp avait décroché la timbale en égalisant à la 90e+4 contre Genk.

