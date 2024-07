Jeff Reine-Adelaïde ravi d’avoir retrouvé ses sensations après ses graves blessures

La reconstruction avance bien.

Victime de deux ruptures des ligaments croisés consécutives, Jeff Reine-Adelaïde avait quitté Lyon l’été dernier pour partir se relancer en Belgique, du côté de Molenbeek. Si le RWDM a été relégué, le milieu de terrain français a lui pu goûter à nouveau au plaisir d’une saison bien remplie. « Quand j’ai quitté Lyon l’été dernier, la priorité était de retrouver du temps de jeu et d’enchaîner les matches sans blessure. Sur ce plan, le contrat est largement rempli, analyse celui qui a disputé 27 rencontres dans les colonnes de L’Equipe. Bien entendu, on peut toujours faire mieux, mais j’ai de nouveau confiance en mon corps. J’ai pu me redécouvrir, franchir des étapes et redevenir libre dans ma tête. » Une bien belle nouvelle pour l’intéressé :« Quand tu te fais deux fois les croisés, tu es forcément traversé par des moments de doute. Pour se rassurer, il n’y a pas mille choses à faire : il faut jouer et enchaîner. J’ai pu douter à un moment, c’est normal quand tu vois que ça ne tourne pas comme tu veux et que tu joues peu. Mais j’ai été largement rassuré cette année. »

Désormais libre de tout contrat, l’ancien angevin espère trouver un nouveau défi à la hauteur de son talent. « Il faut que je trouve un club dont le projet sportif me parle, qui colle au football que j’aime. Mais l’humain sera aussi primordial, détaille-t-il. Avec l’expérience, on sait ce qui nous convient et ce qui nous convient moins. Ma priorité, c’est de prendre du plaisir et de faire partie d’un bon groupe. J’ai aussi un esprit de revanche. Certains m’ont enterré, mais à part les croisés, je n’ai jamais été un joueur très blessé. On m’a mis l’étiquette d’un joueur fragile, alors que ce n’est pas vrai. »

Il va encore falloir un peu de dissolvant pour la décoller.