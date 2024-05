Belgique : Le RWD Molenbeek de John Textor retourne déjà en D2

Fortunes diverses pour la galaxie Textor.

De retour à un niveau plus qu’acceptable sous les ordres de Pierre Sage, et encore en lice pour accrocher la Ligue Europa Conférence, l’Olympique lyonnais a finalement redressé la barre en Ligue 1, après une entame cauchemardesque. Tout le contraire du RWD Molenbeek, l’autre club européen détenu par l’américain John Textor, qui termine avant-dernier de Pro League belge et n’aura donc passé qu’une minuscule année dans l’élite, avant de renouer avec le purgatoire.

La faute à une fin de championnat totalement bazardée et à un ultime revers sur la pelouse d’Eupen, ce samedi (2-0). Le KAS l’accompagnera à l’étage du dessous et c’est Courtrai, pourtant battu à Charleroi, qui disputera un barrage de maintien. Cruel : un match nul aurait permis au RWDM de prendre cette place de barragiste.

Cela calmera pas le courroux des supporters.