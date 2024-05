L'OL s'offre une nouvelle nuit magique à Lille

Lille 3-4 Lyon

Buts : B. Diakité (21e & 85e), Zhegrova (37e) pour le LOSC // Benrahma (65e), M. Fofana (82e), Lacazette (88e) & M. Baldé (90e+2) pour l’OL

Il en faudra, des pages, pour raconter la saison 2023-2024 de l’OL, dans les livres d’histoire. On savait que le septuple champion de France avait largement retrouvé son football, après un début d’exercice atroce. Mais depuis un mois et demi, les hommes de Pierre Sage sont littéralement injouables : après Toulouse (2-3), après Nantes (1-3), après Brest (4-3) et après Monaco (3-2), les Rhodaniens ont encore frappé, ce lundi soir à Lille, s’appuyant sur les ingrédients qui les caractérisent désormais : match sans queue ni tête, festival de buts, suspense, remontada, victoire légendaire. Grâce à ce succès à Pierre-Mauroy (3-4), le 15e en 20 matchs en 2024 (toutes compétitions confondues) et le 4e en 5 matchs de Ligue 1, Lyon reste à deux unités du 6e, Lens. Et les Dogues, qui pensaient ce soir pouvoir mettre Brest dans le rétro et s’installer dans le top 3, viennent peut-être de tout gâcher.

22 – Lyon a pris 22 points après avoir été mené au score depuis l'arrivée de Pierre Sage sur son banc en Ligue 1, plus haut total parmi les équipes des 5 grands championnats européens sur la période, devant Manchester City (20) et Liverpool (16). Renversant. pic.twitter.com/TI13zTYZZG — OptaJean (@OptaJean) May 6, 2024

Chauffés à blanc par le gros avant-match fourni par leurs tribunes, mais surtout la perpective de toucher du doigt la qualification directe pour la phase de groupes de Ligue des champions, les Lillois ont bien débuté : on a ainsi pu observer la hargne de Gabriel Gudmundsson, la malice de Jonathan David et la dextérité d’Anthony Lopes (5e). Puis les choses sérieuses : Yusuf Yazıcı a délivré une caresse pour le superbe coup de casque de Bafodé Diakité (1-0, 21e) avant de devoir céder sa place en grimaçant, faisant vraisemblablement ses adieux à Pierre-Mauroy, avant un probable départ cet été. Sur son premier ballon, Edon Zhegrova a chauffé Lopes (27e) puis, après l’une des rares pertes de Nemanja Matić, a trouvé la faille en fermant son pied pour aller chercher le premier poteau de loin, au bout d’un festival de crochets (2-0, 37e). Pendant ce temps-là, Alexandre Lacazette galérait (31e).

Le coup raté de Fonseca

En deuxième, les visiteurs ont mieux géré leurs hôtes et le rythme a baissé, jusqu’à l’heure de jeu. Après une première mèche allumée par Ernest Nuamah (63e), l’OL est revenu dans la partie grâce à Saïd Benrahma, qui a rentré une lucarne après un bon mouvement entre Matić, Ainsley Maitland-Niles et Lacazette (2-1, 65e). À peine entré, Rayan Cherki a lui raté l’occasion qu’il s’était créée (79e). Sentant que ça commençait à chauffer, Paulo Fonseca a paniqué et décidé de sacrifier Zhegrova – entré moins de 50 minutes plus tôt – pour couler une dalle béton dans les 30 mètres lillois. Sans succès : grâce à un Mama Baldé sorti du banc pour coucher Alexsandro, le supersub Malick Fofana a annihilé l’avantage lillois (2-2, 82e).

Et ce n’est qu’après ça que les Dogues sont ressortis de leur camp, se refaisant la cerise presque par miracle : sur corner, Angel Gomes a enroulé et Diakité s’est offert le doublé en trouant les filets rhodaniens, sur le premier tir cadré lillois de la seconde période (3-2, 85e). Toujours sans succès : puisqu’il n’avait jusqu’ici pas pu s’exprimer, le Général s’est glissé dans le dos d’Alexsandro – encore lui – et a remis une pièce dans la machine (3-3, 88e). À ce moment-là, tout le monde a su comment cela finirait ; et sur une galette du très bon Clinton Mata, Baldé a coulé Lille une deuxième fois, sa tête battant la main molle de Chevalier (3-4, 90e+2). Cette équipe sait-elle encore ce que signifie le mot doute ?

LOSC (4-2-3-1) : Chevalier – T. Santos, Yoro, B. Diakité, Ismaily – Bentaleb, A. Gomes – Yazıcı (Zhegrova 26e, puis Alexsandro 74e), Haraldsson, Gudmundsson (Cabella, 58e) – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

OL (4-3-3) : A. Lopes – Mata, O’Brien, Ćaleta-Car, Tagliafico (Maitland-Niles, 46e) – Caqueret, Matić (Cherki, 68e), Tolisso (O. Mangala, 68e) – Nuamah (M. Baldé, 79e), Lacazette, Benrahma (M. Fofana, 68e). Entraîneur : Pierre Sage.